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Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi | Sağlık durumu hakkında yeni açıklama

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Giriş: 13.11.2020 16:36
Güncelleme:13.11.2020 17:06
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında kalp krizi geçirdi. Sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu, keyifli geçen programın ardından fenalaştı. Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin son durumu ise A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında kalp krizi geçirdi. Sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu, keyifli geçen programın ardından fenalaştı.

Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin son durumu ise A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

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