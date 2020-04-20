Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi |Video

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın yeni bölüm fragmanında yarışmacıların birbirine girdiği görüldü. Oynanan ödül oyunu sırasında Gönüllüler takımında yaşanan gerginlik sonrası iki yarışmacının yumruk yumruğa kavga ettiği görülürken kavga sonrası diskalifiye olur mu sorusu akıllara geldi. Dün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci eleme adayının belli olduğu Survivor'daki yeni bölüm görüntüleri herkesi şoke etti. Araları sürekli gergin olan fakat yayınlanan son bölümde birbirlerini anladıklarını ifade eden Yasin ve Barış'ın hareketleri herkesi şoke etti.

Survivor yeni bölümünde iki takım büyük ödül için yarışacak. Bir villaya gidecek olan ve annelerinin yaptıkları yemekleri yiyecek olan yarışmacılar için bu ödül sevindirici oldu. Fakat Gönüllüler takımında bu sevinç çok uzun sürmedi.

Gönüllüler takımında yarışan Barış, kaybedince oyundaki topu ileriye fırlattı. Berkan'ın sorusu üzerine iyice sinirlenen Barış, Yasin'e dönüp 'Niye acaba' dedi. Yasin'in 'Bana mı söylüyorsun?' sorusu üzerine ortalık iyice gerildi.

Birbirlerini ittiren yarışmacılar daha sonra birbirlerine girdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı ikilinin diskalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Survivor nedeniyle bir süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

CANLI YAYINDA SORU - CEVAP

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, ilerleyen dakikalarda 'Survivor Panaroma' programına bağlandı..

'İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU'

Ilıcalı, sunucuların 'her şey yolunda mı?' sorusuna beklenmedik bir cevap verdi.

Acun Ilıcalı "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" dedi.

'TOPLANTI YAPACAĞIZ'

Acun Ilıcalı sözlerini "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Yarın (bu akşam)akşam yayınlanacak bölümümüzde tatsız şeyler oldu" açıklamasıyla sürdürdü.