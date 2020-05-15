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Son dakika: Yılmaz Özdil'in ardından Fatih Portakal'da 'kaçakçı' çıktı |Video

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Giriş: 15.05.2020 14:56
Güncelleme:15.05.2020 14:56
Son dakika haberi... Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villasının ardından, benzer bir haber de FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Yasaları çiğneyerek imar kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Portakal'ın, Seferihisar'daki çiftliğine 3 yapı diktiği öğrenildi.

"Hak, hukuk, yasa" dedi ama bunlar hep sözde kaldı. FOXTV sunucusu Fatih Portakal'ın tıpkı Sözcü gazetesi yazarı
Yılmaz Özdil gibi yasaları çiğneyerek imar kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

Portakal'ın, İzmir Seferihisar'daki muhteşem çiftlik evine yasalara aykırı şekilde 3 ayrı kaçak yapı diktiği öğrenildi.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'la ilgili bir gerçek daha tespit edildi.

Portakal'ın, 8 bin 394 metrekarelik çiftliğindeki kaçak yapılar için 2018 yılında imar affı uygulamasına başvurduğu ortaya çıktı.

Fatih Portakal, imar affına sık sık karşı çıkmış, birçok yayınında da bunu dile getirmişti.

Onun bu çelişkisi gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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