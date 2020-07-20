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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Netflix açıklaması: Biz bu dijital platforma karşı değiliz

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Giriş: 20.07.2020 16:19
Güncelleme:20.07.2020 16:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Netflix tartışmaları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Mahir Ünal, “Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” dedi.

Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

"BİZ DİJİTAL PLATFORMA KARŞI DEĞİLİZ"

Öte yandan AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı programda Serdar Tuncer'in konuğu oldu. Netflix ile ilgili soruya da yanıt veren Ünal şu ifadeleri kullanmıştı:

"Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"

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