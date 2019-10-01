Usta oyuncu hayatını kaybetti! Usta oyuncunun ölüm nedeni neydi? Tarık Ünlüoğlu kimdir? |Video

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Testere Necmi' karakterteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu en son ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Ünal Bey' karakterini canladırıyordu. Usta oyuncu bir süredi akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Testere Necmi' karakterteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu en son ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Ünal Bey' karakterini canladırıyordu. Usta oyuncu bir süredi akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

1957 doğumlu Tarık Ünlüoğlu İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktı.

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti.

BÜYÜK PROJELERİN USTA İSMİYDİ

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu tiyatro kariyerinin dışında Türkiye'de özellikle son 20 yıla damga vurmuş birçok büyük projede yer aldı. Kurtar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri bu yapımlardan bazıları olarak biliniyor.