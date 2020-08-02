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Türkiye'yi hedef alan filmin yönetmeniydi! 76 yaşında hayata veda etti! Alan Parker kimdir?

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Giriş: 02.08.2020 09:49
Güncelleme:02.08.2020 09:52
Türkiye’de tepkilere neden olan 'Gece Yarısı Ekspresi' filminin yönetmeni Alan Parker hayatını kaybetti. İngiliz yönetmen, 2009 yılında yaptığı açıklamada ise “İstenmeyen adam ilan edilmiştim ama şimdi çocuklarım tatillerini Türkiye’de geçiriyor. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama Türkiye gibisi yok” İfadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de büyük tepkilere neden olan 1978 yapımı Gece Yarısı Ekspresi filminin İngiliz yönetmeni Alan Parker 76 yaşında hayatını kaybetti. Parker'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada İngiliz yönetmenin Cuma sabahı hayatını kaybettiği bildirildi. Parker, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Türkiye'de hapsedilen Billy Hayes isimli Amerikalıyı konu aldığı Gece Yarısı Ekspresi filmi ile Türkiye'nin imajını zedelemiş ve büyük tartışmalara neden olmuştu. İngiliz yönetmen, 2009 yılında yaptığı açıklamada ise "İstenmeyen adam ilan edilmiştim ama şimdi çocuklarım tatillerini Türkiye'de geçiriyor. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama Türkiye gibisi yok" İfadelerini kullanmıştı.



Parker'dan sonra filmin baş kahramanı Hayes de 2014 yılında gazeteye verdiği röportajında filmde gerçeklerin çarpıtıldığını itiraf ederek, "Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Film tamamen yanlış bilgilerle doluydu" itirafında bulunmuştu.



Öte yandan Parker, Gece Yarısı Ekspresi filmiyle "En İyi Yönetmen" dalında Oscar'a aday gösterilmiş fakat kazanamamıştı.

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