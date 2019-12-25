Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragman videosu yayınladı

Star TV’nin iddialı dizisi Sefirin Kızı yayınlanan 2. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi zorlayan dizinin yayınlanan son bölümünün ardından diziseverler tarafından internette 'Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı' Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?’ sorularına yanıt arandı. O soru yanıt buldu ve 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yayınlanan son bölüm de ne olmuştu? Ekrana gelen 2. son bölümde Nare’nin tek amacı kızını Sancar'dan geri almak oluyor. Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Sefirin Kızı yeni bölümde heyecanlı gelişmeler yaşanacak. İşte Sefirin Kızı 3.bölüm fragman videosu...

Star TV'nin iddialı dizisi Sefirin Kızı yayınlanan 2. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi zorlayan dizinin yayınlanan son bölümünün ardından diziseverler tarafından internette 'Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı' Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?' sorularına yanıt arandı. O soru yanıt buldu ve 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Peki yayınlanan son bölüm de ne olmuştu? Ekrana gelen 2. son bölümde Nare'nin tek amacı kızını Sancar'dan geri almak oluyor. Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu Sancar'ın ayaklarının dibine bırakır. Sefirin Kızı yeni bölümde heyecanlı gelişmeler yaşanacak. İşte Sefirin Kızı 3.bölüm fragman videosu...

Sefirin Kızı pazartesi akşamları Star TV ekranında yayınlanıyor.