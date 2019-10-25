Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil setlere döndü! İşte ilk görüntüler |Video

Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil geçirdiği rahatsızlık sonrası yaklaşık 8 ay boyunca yoğun bakımda kalmış ve hayranlarını üzmüştü. Temmuz ayı içerisinde hastaneden taburcu olan ve sağlığına kavuşan Erbil'den bir sevindirici haber daha geldi. Ünlü şovmen setlere geri döndüğünü sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Erbil, yeni serisi çekilecek olan Hababam Sınıfı filmi için kamera karşısına geçti. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. İşte sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan o görüntüler...