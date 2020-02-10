Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Osmanlı" sorusu... |Video

ATV ekranında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster" programının 10 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne "Osmanlı" sorusu damga vurdu. 30 bin TL değerindeki "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sosyal medyada çok konuşulan o sorusun işte doğru yanıtı.