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Gaziantep'teki bir düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin provokasyonuna geçit vermedi: Türk-Kürt sorunu yoktur! Hepimiz kardeşiz

İHA
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Giriş: 21.10.2021 12:26
Gaziantep'te bir düğün salonunda saz çalarken uğradığı saldırıda yüzüne tekme atılan ve sazı kırılan müzisyen Erdal Erdoğan, olayla ilgili konuştu. Canlı yayında uğradığı saldırıyı anlatan Erdoğan, Türk bayrakları ile donatılan sokak düğününde saz çalarak, ırkçı saldırı iddialarına tepki gösterdi.
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