21 Ekim 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gaziantep'teki bir düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin provokasyonuna geçit vermedi: Türk-Kürt sorunu yoktur! Hepimiz kardeşiz
Gaziantep'te bir düğün salonunda saz çalarken uğradığı saldırıda yüzüne tekme atılan ve sazı kırılan müzisyen Erdal Erdoğan, olayla ilgili konuştu. Canlı yayında uğradığı saldırıyı anlatan Erdoğan, Türk bayrakları ile donatılan sokak düğününde saz çalarak, ırkçı saldırı iddialarına tepki gösterdi.