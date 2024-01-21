Zülfü Livaneli’den tepki çeken seçim açıklaması

Zülfü Livaneli, katıldığı bir ödül töreninde yerel seçimleri, Sultan II. Abdülhamid'e gerçekleştirilen 31 mart darbesine benzetti. "Ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak" ifadelerini kullandı. Peki Livaneli'nin sözünü ettiği Hareket Ordusu gerçekte kimlerden oluşuyor, amaçları neydi?