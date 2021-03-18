18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zorbalıkta zirve: İBB binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin ruhsatını iptal etti!

Zorbalıkta zirve: İBB binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin ruhsatını iptal etti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2021 18:04
Güncelleme:18.03.2021 18:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin ruhsatı iptal ettiği bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada “Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli’nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir.” ifadelerini kullandı.
Zorbalıkta zirve
Zorbalıkta zirve
Kılıçdaroğlu'nun yalanı A Haber canlı yayınında çöktü
Kılıçdaroğlu'nun yalanı A Haber canlı yayınında çöktü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'ye kapatma davası açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'ye kapatma davası açıklaması
CHP'li vekilin HALK TV'deki 'HDP' tepkisi gündem oldu
CHP'li vekilin HALK TV'deki 'HDP' tepkisi gündem oldu
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Bombacı 2 terörist yakalandı
Bombacı 2 terörist yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı
Küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? Özcan Muhammed Gündüz kimdir?
Küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? Özcan Muhammed Gündüz kimdir?
Büyükçekmece Sahili’nde esnafın İBB isyanı!
Büyükçekmece Sahili’nde esnafın İBB isyanı!
Türk Yıldızları peş peşe havalandı
Türk Yıldızları peş peşe havalandı
Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması
Büyük zaferin 106. yıl dönümü
Büyük zaferin 106. yıl dönümü
Daha Fazla Video Göster