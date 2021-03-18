İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin ruhsatı iptal ettiği bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada “Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli’nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir.” ifadelerini kullandı.