Zelenski’nin Türkiye ziyareti! Gündemde savaş, esir takası ve kalıcı ateşkes var

Giriş: 18.11.2025 12:19
Güncelleme:18.11.2025 12:20
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan ve Fransa'daki temaslarının ardından Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Kendi açıklamasına göre çarşamba günü Türkiye'de olması beklenen Zelenski'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
