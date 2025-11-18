18 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Zelenski'nin Türkiye ziyareti! Gündemde savaş, esir takası ve kalıcı ateşkes var
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan ve Fransa'daki temaslarının ardından Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Kendi açıklamasına göre çarşamba günü Türkiye'de olması beklenen Zelenski'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.