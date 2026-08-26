ANALİZ | Türkiye'nin tarihi İsrail'e ne söylüyor? Ankara'nın sabrı sınırsız, caydırıcılığı sınırsız

Gazze'de süren soykırım, Lübnan'daki saldırılar, İran'la savaş ve Suriye'ye yönelik operasyonların ardından İsrail'in hedefinde bu kez Türkiye var. Netanyahu ve rakiplerinin seçim hesapları üzerinden Ankara'ya yönelik tehditleri, "İsrail Türkiye'yi savaşa mı çekmek istiyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye'ye yöneltilen küstah tehditlerin perde arkasını ve Ankara'nın devlet aklının yanıtını, A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin kaleme aldı.