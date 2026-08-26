-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Var Mısın Yok Musun'da Mustafa 850 bin TL'lik teklifi kabul etti
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa 850 bin TL'lik teklifi kabul etti

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümünde günün yarışmacısı Mustafa Gökhan Demir’in hayat hikâyesi izleyicileri derinden etkiledi. Kanserle mücadele eden ve peş peşe geçirdiği iki trafik kazasının ardından hayata tutunan Mustafa, yaşadıklarını anlatırken stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmanın finalinde bankanın 850 bin TL’lik teklifini kabul eden Mustafa’nın kutusundan 500 bin TL çıkınca, yarışmadan 350 bin TL’lik kazançla ayrıldı.

Samsung televizyonlarda 2026 Türksat uydu geçişi sonrası kanal ayarı nasıl yapılır?
Sonraki Video
Samsung televizyonlarda 2026 Türksat uydu geçişi sonrası kanal ayarı nasıl yapılır?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar