Var Mısın Yok Musun'da Mustafa 850 bin TL'lik teklifi kabul etti

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümünde günün yarışmacısı Mustafa Gökhan Demir’in hayat hikâyesi izleyicileri derinden etkiledi. Kanserle mücadele eden ve peş peşe geçirdiği iki trafik kazasının ardından hayata tutunan Mustafa, yaşadıklarını anlatırken stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmanın finalinde bankanın 850 bin TL’lik teklifini kabul eden Mustafa’nın kutusundan 500 bin TL çıkınca, yarışmadan 350 bin TL’lik kazançla ayrıldı.