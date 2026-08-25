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Koruma polisleri görev dönüşü kaza yaptı! O anlar kamerada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Koruma polisleri görev dönüşü kaza yaptı! O anlar kamerada

Bartın’da görevden dönen koruma polislerini taşıyan araç otomobille çarpıştı. Kazada Komiser M.Y. ile polis memuru A.D. yaralanırken, iki polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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