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İran’a ekonomik kuşatma! ABD yaptırımları sertleştirdi, Tahran’dan Hürmüz resti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran’a ekonomik kuşatma! ABD yaptırımları sertleştirdi, Tahran’dan Hürmüz resti

ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım hamlesi, Tahran’ın ekonomi ve enerji kanallarını daha da sıkıştırmayı hedefliyor. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, yaptırımların yanı sıra İran’ın petrol ticaretinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Karabağ, Tahran’ın Hürmüz ve diğer enerji yollarına yönelik tehditlerinin hayata geçmesi halinde küresel petrol piyasalarında dengelerin değişebileceğini aktardı. İran’ın ekonomik baskıya karşı vereceği yanıt ve enerji koridorlarında artan gerilim, bölgedeki gelişmelerin seyrini belirleyecek.

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