Suriye'de terör sona erdi! Şam'da tarihi dönüşüm: Türkiye'nin Suriye politikasının mimarı Erdoğan'dır

Suriye'de SDG/YPG'nin kendini feshetmesi ve silahlı unsurların Suriye ordusu çatısı altında birleşmesi, bölgede dengeleri değiştiren yeni bir süreci başlattı. A Haber'de gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının ve YPG/SDG'nin fesih kararının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz bölge planının hayata geçtiğini gösterdiğini belirtti. Şahin, "Suriye sahasının bu hale gelmesi Türkiye'nin Suriye politikasının bir sonucudur ve mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diyerek yeni bir Orta Doğu ve yeni bir Suriye'nin ortaya çıktığını ifade etti.