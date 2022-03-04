Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Rusya neden almak istedi?

Rusya dün gece saatlerinde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni eke geçirmek için harekat başlattı. Sabah saatlerinde de kontrolü ele aldığı bilgisi geldi. Peki Rusya burayı neden istedi? Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Özkaman değerlendirdi.

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