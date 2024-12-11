A Haber’de Esad trollerine tepki: Hesabı sorulmalı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle Esad dönemi resmen sona erdi. Zafer Şahin A Haber'de ilk günden itibaren Suriye'deki ayaklanmalara yönelik tavrını Esad rejimine destek olmak yönünde belirleyen trollere tepki gösterdi. Şahin ,"Yıllardır "Esad'la görüşün" diyen bir bu tayfa var. Suriye'ye gidip YouTube çektiler. Şam'da hayatın ne kadar normal olduğunu insanların ne kadar büyük bir refah içerisinde olduklarını çekiyorlardı. İşte manzara bu. İnsanlar tarih boyunca böyle bir zülüm görmemiştir. Şu şartlarda milyonlarca insan ülkeyi terk etmiş. Bunlar bize bambaşka bir Şam anlattılar. Acaba niye? Hesabı sorulmalı" dedi.