11 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Zafer Şahin’den A Haber’de Esad trollerine tepki: Hesabı sorulmalı

Zafer Şahin'den A Haber'de Esad trollerine tepki: Hesabı sorulmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2024 22:54
Güncelleme:11.12.2024 22:55
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle Esad dönemi resmen sona erdi. Zafer Şahin A Haber'de ilk günden itibaren Suriye'deki ayaklanmalara yönelik tavrını Esad rejimine destek olmak yönünde belirleyen trollere tepki gösterdi. Şahin ,"Yıllardır "Esad'la görüşün" diyen bir bu tayfa var. Suriye'ye gidip YouTube çektiler. Şam'da hayatın ne kadar normal olduğunu insanların ne kadar büyük bir refah içerisinde olduklarını çekiyorlardı. İşte manzara bu. İnsanlar tarih boyunca böyle bir zülüm görmemiştir. Şu şartlarda milyonlarca insan ülkeyi terk etmiş. Bunlar bize bambaşka bir Şam anlattılar. Acaba niye? Hesabı sorulmalı" dedi.
Zafer Şahin’den A Haber’de Esad trollerine tepki: Hesabı sorulmalı
A Haber’de Esad trollerine tepki: Hesabı sorulmalı
A Haber'de Esad trollerine tepki: Hesabı sorulmalı
Göç idaresinde dönüş talebi var mı?
Göç idaresinde dönüş talebi var mı?
Erdoğan: Diktatör görmek isteyen Sednaya’ya baksın
Erdoğan: Diktatör görmek isteyen Sednaya’ya baksın
Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!
Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!
Somaliland krizinde Başkan Erdoğan devrede
Somaliland krizinde Başkan Erdoğan devrede
A Haber vahşeti yerinde görüntüledi!
A Haber vahşeti yerinde görüntüledi!
Teröristler köşeye sıkıştı!
Teröristler köşeye sıkıştı!
Esad’ın kardeşinin evi görüntülendi
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi
A Haber’in Münbiç izlenimleri!
A Haber'in Münbiç izlenimleri!
HTŞ lideri Colani Batı’ya seslendi!
HTŞ lideri Colani Batı’ya seslendi!
CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler
"CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler"
Rusya Tartus Limanı’nı boşaltıyor mu?
Rusya Tartus Limanı’nı boşaltıyor mu?
Daha Fazla Video Göster