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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 08:22
Son dakika deprem haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. A Haber ekipleri felaketin ilk anından itibaren il il deprem bölgelerindeki son gelişmeleri aktarıyor. Enkaz başında umutlu bekleyiş sürerken mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak 74. saatte gelen mucize kurtuluşu ekiplerimiz görüntüledi. Çocukları ile 45 yaşındaki anne ve 60 yaşındaki baba kurtarıldı.
Peş peşe mucize haberleri PEŞ PEŞE MUCİZE HABERLERİ

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