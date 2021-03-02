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Yüzlerce cep telefonu yakılmış halde bulundu! FETÖ'cüler tarafından mı kullanılıyordu?

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Giriş: 02.03.2021 13:39
Güncelleme:02.03.2021 13:44
Son dakika haberine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde dağlık bir alanda yakılmış yaklaşık 400 adet cep telefonu bulundu. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi. A Haber muhabiri Engin Gökdemir, haberin detaylarını canlı yayında anlattı.
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