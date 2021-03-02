Yüzlerce cep telefonu yakılmış halde bulundu! FETÖ'cüler tarafından mı kullanılıyordu?

Son dakika haberine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde dağlık bir alanda yakılmış yaklaşık 400 adet cep telefonu bulundu. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi. A Haber muhabiri Engin Gökdemir, haberin detaylarını canlı yayında anlattı.