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Yüzde 50+1 sistemi değişiyor mu? Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

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Giriş: 13.05.2023 00:38
Güncelleme:13.05.2023 00:39
Başkan Erdoğan, katıldığı ortak yayında yüzde 50+1 sisteminin seçim sonrası değişebileceğini ifade etti. Erdoğan, "Böyle bir yapılanmaya, böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması sözkonusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 +1 oran itibariyle 50 +1 değil. Yüzde 50 +1 oy demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Bu adım karşılık bulursa, Anayasa değişikliği getiriyor. Olmaması için neden yok. Böyle bir adım atılırsa taraftarım. Bir netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.
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