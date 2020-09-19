Yüz yüze eğitim başlıyor! Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?

Covid-19 pandemisi nedeniyle 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinde şimdi ise gözler kademeli olarak geçişin yapılacağı bu haftaya çevrildi. Vatandaşlar "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna günlerdir cevap arıyordu. Türkiye'de okullarda yüz yüze eğitim, 1. sınıf öğrencileriyle Pazartesi günü başlayacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...