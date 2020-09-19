19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yüz yüze eğitim başlıyor! Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?

Yüz yüze eğitim başlıyor! Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2020 10:19
Güncelleme:19.09.2020 10:23
Covid-19 pandemisi nedeniyle 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinde şimdi ise gözler kademeli olarak geçişin yapılacağı bu haftaya çevrildi. Vatandaşlar "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna günlerdir cevap arıyordu. Türkiye'de okullarda yüz yüze eğitim, 1. sınıf öğrencileriyle Pazartesi günü başlayacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...
İşte yüz yüze eğitimin kodları!
İşte yüz yüze eğitimin kodları!
Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktılar
Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktılar
Stratejik konuma sahip! Son çelik takıldı
Stratejik konuma sahip! Son çelik takıldı
Kahraman gazimiz! Türkiye'ye bir mesajı var
Kahraman gazimiz! Türkiye'ye bir mesajı var
Yunan vekil itiraf etti: Biz kaybederiz
Yunan vekil itiraf etti: Biz kaybederiz
Yunan'ın Türkiye üzerindeki alçak planını açıkladı
Yunan'ın Türkiye üzerindeki alçak planını açıkladı
Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin rapor!
Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin rapor!
Mehmet Metiner'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
Mehmet Metiner'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!
ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı
Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı
Bakan Koca'dan İzmir'de flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan İzmir'de flaş açıklamalar
Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı
Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı
Daha Fazla Video Göster