Yurt dışında sandık 27 Nisan’da kuruluyor! AK Parti’den seçim boyunca özel hizmet

Türkiye'deki seçimlere ilişkin Almanya'da da hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin 13 konsolosluğunda bu alanda çalışmalar tamamlandı. Almanya'daki Türkler 27 Nisan tarihinden itibaren oy kullanmaya başlayacak. Uluslararası Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Osman Gökalp, seçimlere ilişkin dikkat edilmesi gereken konuları A Haber'e anlattı.

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