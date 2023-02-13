13 Şubat 2023, Pazartesi
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Yüreğine sağlık Şeyma Hemşire! Türkiye'nin konuştuğu hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı: O an tek düşündüğüm hastalarımdı
Son dakika haberi... Deprem anında hastaların yanına koştu. Türkiye Şeyma Hemşirenin o anlarını izledi. Alakuş o anları ve yaşadıklarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na anlattı. Alakuş, "Şu an deprem bölgesindeki ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Onların yaptıklarının yanında benimkisi gerçekten hiçbir şey. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Kalplerimiz gönüllerimiz onlarla. Bütün milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.