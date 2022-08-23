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Yunanistan'ın akıl hocası ABD! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz

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Giriş: 23.08.2022 20:46
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'a ait F-16'lar tarafından radar kilidi takılarak tacizde bulunulduğunu açıkladı. Gerilime ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Atina yönetiminin ABD'den akıl aldığına dikkat çekti. Joe Biden yönetiminin Yunanistan'ı '51.eyalet' gibi kullandığını vurgulayan Başbuğ, "Bu ilk değil ve son da olmayacak. Önümüzdeki süreçte bu gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz" dedi.
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