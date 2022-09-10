Yunanistan’dan "Anatolian" gemisine ateş | Gemi yetkilisi Cengiz Oluç yaşananları A Haber’e anlattı

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemiye taciz ateşi açıldığını duyurdu. Yunan tarafının alçak saldırısında gemide bulunan gemi yetkilisi Cengiz Oluç, yaşananları ve korku dolu anları ilk kez A Haber’e anlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.

GEMİ YETKİLİSİ A HABER'E KONUŞTU

Alçak saldırıda gemide bulunan gemi yetkilisi Cengiz Oluç, yaşananlarını ilk kez A Haber'e anlattı.

"CANA GELEN ZARAR YOK"

Oluç, şunları ifade etti:

"Bizim durumumuz iyi. Herhangi bir yaralanma ve bir cana gelen zarar olmadı. Bunun dışında saat 13:30 civarında Bozcaada'ya doğru seyir halindeydik. Geminin iskele tarafında gürültü duydum. Gemi yanaşması gibi o tarafa doğru koştum ve baktım Yunan Sahil Güvenlik botunu gördüm. (Yunan) görevlilerinin de bize dışarıdan elle ve seslenerek Türkçe (Yunan) 'kaptan dur' ifadeleriyle durdurmaya bizi çalıştıklarını gördüm. Hemen radara baktım biz neredeyiz diye? Yerimizi biliyoruz tabii… Bir boşluğumuza mu? geldi diyerek.

"TÜRK BOTLARININ GELDİKLERİNİ GÖRÜNCE YUNAN BOTLARI ÇEKİLDİ"

Midilli Adası'nı zaten çok geçmiştik. Geminin sancak tarafında Türk ana karasını karşımızda da Bozcaada'yı görüyorduk. Tahminime göre biz, Bozcaada'nın 6-7 mil güneyindeydik. Bunu görünce ben telsizden Kumkale trafik istasyonuna çağrı yaptım. Yunan Sahil Güvenlik botunun bizi durdurma istediğini söyledim. Bana 'Türk kara sularında görünüyorsunuz dedi ben (Türk) sahil güvenliğe haber veriyorum şimdi irtibatta kalın' dedi. Birkaç dakika sonra 2. Bot geldi ve üzerimize (otomatik silahlarla) ateş ettiler. Durumu Türk tarafına ilettim. Botu gönderdikleri söylediler. Tacize devam eden Yunanlılar gemiye halat attılar ve gemiye ateş (seri olarak) açtılar. Olay başladığında ve bittiğinde bizim nerede olduğumuz bellidir. Türk botlarının geldiklerini görünce Yunan botları çekildi.

"BİR SUÇA KARIŞMIŞ OSAYDIK..."

Rodos Adası'ndan beri Midilli'ye kadar arada kaç ada kayalık varsa hepsinin batısından geçerek geldik biz. Yunan adalarıyla Türkiye arasındaki bölgesinden geçmedik. Uluslararası sulardan, gemi yolundan geldik. Gereken adaları da gördük. Ben birkaç defa da Yunan botlarını, askeri gemilerini gördüm. Bizimki ticari gemi hızı ve teknolojileri belli. Bir suça karışmış, şüpheli bir manevra yapmış olsaydık bizi kendi sularında yakalamaları iki dakikalık bir işti."