14 Haziran 2022, Salı
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Yunanistan’a Lavrion Kampı tepkisi! Bakan Akar: PKK ve FETÖ’ye yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Yunan siyaseti aslında Türkiye karşıtlığını söylememiz gerekir. Bilhassa ABD’deki Rum lobisinin Yunanistan iç siyasetini dekore ettiği görülüyor." dedi.