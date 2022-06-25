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Yunanistan adına casusluk yapan bir şüpheli yakalandı! Operasyon ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 25.06.2022 16:17
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Peki MİT’in yaptığı operasyon ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkın Caşın değerlendirdi.
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