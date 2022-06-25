Yunanistan adına casusluk yapan bir şüpheli yakalandı! Operasyon ne anlama geliyor?

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Peki MİT’in yaptığı operasyon ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkın Caşın değerlendirdi.

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