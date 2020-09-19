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Yunan vekil Keridis itiraf etti: Adalar Denizi sadece Yunanistan'a ait değil

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Giriş: 19.09.2020 09:21
Güncelleme:19.09.2020 09:22
Yunan Milletvekili Dimitris Keridis, "Adalar Denizi sadece Yunanistan'a ait değil. Ege sularının büyük kısmı uluslararası sulardır. Yaklaşık yüzde 40'ı ve tam olarak bu yüzden uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler değil geri kalan gezegen de söylüyor.” dedi. Yunanistan'ın Lahey Adalet Divanı'na gitmekten yana olmadığına dikkat çeken Keridis, "Yunanistan orada bir şeyleri kaybedeceğinden korkuyor" ifadelerini kullandı.
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