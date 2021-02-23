Yunan profesörden flaş sözler: ABD Erdoğan'ı devirip Meral Akşener'i getirecekti

Yunan profesör Dimitris Kiçikis, 15 Temmuz süreci ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. ABD'nin 2016'da Başkan Erdoğan'ı devirip "dişi kurt" dediği Meral Akşener'i iktidar yapma planı olduğunu söyleyen Kiçikis, "Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider" dedi. İyi Parti Lideri Meral Akşener 15 Temmuz öncesi darbecilerin sık sık dile getirdiği 'yurtta sulh' sözünü dilinden düşürmemişti.

"Obama hükümetinin Erdoğan'ı bir "dişi kurt" ile değiştirmeyi planladığını biliyordum." Tartışılacak iddiayı Yunan Profesör Dimitris Kiçikis ortaya attı.

Aynı zamanda Türkolog olan profesör Türkiye - ABD ilişkileri ve Barack Obama yönetiminin 15 Temmuz süreciyle yaptığı planlara ilişkin

çarpıcı iddialarda bulundu.

Yunan profesör, Cumhur İttifakının Batı'ya meydan okuduğunu belirterek Amerikalılar'ın 15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalıştıklarını iddia etti.

ERDOĞAN'IN YERİNE AKŞENER'İ GETİRECEKLERDİ!

İddiaları bununla da kalmadı. Obama yönetiminin Başkan Erdoğan'ın yerine iktidar yapmayı düşündüğü kişinin 'dişi kurt' dediği

Meral Akşener olduğunu söyledi.

Kiçikis, "O zamanlar Türkiye'deydim ve biliyordum. Obama hükümetinin Erdoğan'ı bir "dişi kurt" ile değiştirmeyi planladığını biliyordum. Kim bu kişi İYİ Parti'yi kuran kişi. Meral Akşener, Evet bu doğru. Neden ona sahip çıktıklarını biliyor musun? Sana açıkça söyleyeyim; Amerikalıları desteklediği için. Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider..." ifadeleriyle o dönem yaşananları anlattı.