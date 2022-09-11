11 Eylül 2022, Pazar
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Yunan dostu Tunç Soyer'e iki ülke arasındaki gerilim soruldu: 'Ülkemin yanındayım' diyemedi!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, katıldığı canlı yayında, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin çelişkili ifadeler kullandı. Soyer, kendisine yöneltilen, "Yunanistan ile yaşanan gerilime yaklaşımınız ne?" sorusuna, "Bunu bana neden soruyorsunuz" diyerek kaçamak bir yanıt verdi. Soyer, geçtiğimiz günlerde, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelmiş ve ikili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.