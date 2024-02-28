28 Şubat 2024, Çarşamba
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Yunan basını yakın takipte! Türkiye’nin Savunma Sanayii adımları Atina’yı neden panikletti? | Milli muharip uçak KAAN sesiyle gökleri inletti!
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya gündeminde geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. KAAN'ın gökyüzü ile buluştuğu tarihi anların ardından Yunanistan'da ki panik havası devam ediyor. KAAN sonrası “Komşu”da neler oluyor? A Haber muhabiri İlhan Tahsin ve uzman isimler detayları aktardı.