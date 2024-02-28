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Videolar Gündem Videoları Yunan basını yakın takipte! Türkiye’nin Savunma Sanayii adımları Atina’yı neden panikletti? | Milli muharip uçak KAAN sesiyle gökleri inletti!

Yunan basını yakın takipte! Türkiye’nin Savunma Sanayii adımları Atina’yı neden panikletti? | Milli muharip uçak KAAN sesiyle gökleri inletti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 00:07
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya gündeminde geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. KAAN'ın gökyüzü ile buluştuğu tarihi anların ardından Yunanistan'da ki panik havası devam ediyor. KAAN sonrası “Komşu”da neler oluyor? A Haber muhabiri İlhan Tahsin ve uzman isimler detayları aktardı.
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