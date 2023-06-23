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Yunan bakandan Batı Trakya Türklerine tehdit! Dora Bakoyanni: Bize destek vermezseniz, işler daha zor olacak

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 15:17
Yunanistan'da pazar günü gerçekleşecek genel seçimler öncesi gerilim yüksek. Türk azınlık siyasilerin hedefinde. Yunanistan Meclis Üyesi Dora Bakoyanni, “Bize destek vermezseniz, işler daha zor olacak.” diyerek tehditler savurdu. Ayrıntıları Gümülcine'de bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin'den aktardı.
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