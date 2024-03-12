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Yüksek yargıda krizlerin önünü kesecek hazırlık! AYM sadece hak ihlali kararı alabilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 17:51
Yüksek yargıdaki erk krizi çözülüyor. Adalet bakanlığı yargıda iki başlılık yaratan AYM'nin Kuruluş Kanunu'ndaki 50. Madde ile CMK'nın 311. Maddesini birbiri ile uyumlu hale getirmeye hazırlanıyor. Seçimlerden sonra Meclis'e gönderilecek teklif ile AYM bundan sonra sadece hak ihlali kararı alabilecek, yeniden yargılama konusu ise birinci derece mahkemenin takdirine bırakılacak.
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