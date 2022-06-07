07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yüksek kiraya sabit oran formülü! Yeni düzenleme nasıl olacak?
4 bakanlığın yüksek kiralara karşı yürüttüğü ortak çalışmada da artık sona gelindi. Çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis’e gönderilmesi planlanıyor. Peki kiralar bu çalışmaların ardından düşer mi? Kiracıların hakları neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.