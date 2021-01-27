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Yüksek İstişare Kurulu sonrası flaş açıklama: Batı ırkçı yüzünü gösterdi |Video

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Giriş: 27.01.2021 19:54
Güncelleme:27.01.2021 19:55
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanlığı konusu ele alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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Yüksek İstişare Kurulu sonrası flaş açıklama
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