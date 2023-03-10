10 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YSK'dan "Seçim 14 Mayıs'ta" kararı | İkinci tura kalırsa ne zaman?
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta seçim kararı" almasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı, ikinci tura kalması halinde ise seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağı belirtildi.