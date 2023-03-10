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YSK'dan "Seçim 14 Mayıs'ta" kararı | İkinci tura kalırsa ne zaman?

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 15:54
Güncelleme:10.03.2023 15:58
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta seçim kararı" almasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı, ikinci tura kalması halinde ise seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağı belirtildi.
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