YSK oy pusulalarına vurulan sandık mührüne ilişkin karar aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı. YSK'dan açıklanan karara göre leke bulunsa dahi oyların geçerli sayılacağı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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