14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YSK oy pusulalarına vurulan sandık mührüne ilişkin karar aldı

YSK oy pusulalarına vurulan sandık mührüne ilişkin karar aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 15:28
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı. YSK'dan açıklanan karara göre leke bulunsa dahi oyların geçerli sayılacağı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YSK’dan mühür kararı!
YSK’dan mühür kararı!
AK Parti genel merkezinde neler yaşanıyor?
AK Parti genel merkezinde neler yaşanıyor?
MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?
MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?
14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV’de
14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV'de
Fuat Oktay’dan Doğru Adam mesajı!
Fuat Oktay'dan "Doğru Adam" mesajı!
Başkan Erdoğan Ankara’ya gitti!
Başkan Erdoğan Ankara’ya gitti!
Siirt’te 14 Mayıs heyecanı
Siirt’te 14 Mayıs heyecanı
Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak?
Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak?
Rize, Yalova ve Yozgat’ta seçim heyecanı!
Rize, Yalova ve Yozgat’ta seçim heyecanı!
ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Tekirdağ’da seçim atmosferi nasıl?
Tekirdağ'da seçim atmosferi nasıl?
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Daha Fazla Video Göster