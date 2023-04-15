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YSK 14 Mayıs seçimleri öncesi geçici aday listesini yayınladı! 24 parti 152 bağımsız aday...

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 16:23
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.
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YSK 14 Mayıs seçimleri öncesi geçici aday listesini yayınladı! 24 parti 152 bağımsız aday...
YSK 14 Mayıs seçimleri öncesi geçici aday listesini yayınladı! 24 parti 152 bağımsız aday...
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