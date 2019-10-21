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21.10.2019
YPG/PKK'lı teröristler ABD askerlerini taşladı!
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde elini masaya vurması üzerine bölgeden çekilen Amerikalılar, terör örgütü YPG'nin öteki yüzünü gördü. Kamışlı'daki YPG'li teröristler, bölgeden çekilmeye başlayan Amerikan askerlerini taşladı. O anlar, kameralara da yansıdı.
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