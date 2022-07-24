24 Temmuz 2022, Pazar
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YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı! Briket evlere saldırı: 1 ölü
YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat'tan Afrin'deki briket evlere saldırı yapıldı, bir sivil yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, saldırının olduğu noktadan son gelişmeleri aktardı.