YPG-PKK Suriye Milli Ordusu ile çatıştı! A Haber muhabiri son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı

Son dakika gelişmesi... Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile çatıştı. Suriye Milli Ordusu tarafından 18 Aralık itibariyle başlatılan operasyonlar sonucundan 3 köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.

Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için operasyon başlattı.

Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı. Dün gece başlayan operasyon sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. YPG/PKK'nın kullandığı bazı silahların imha edildiği öğrenildi. SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa çevresinde en az 3 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.