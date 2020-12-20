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YPG-PKK Suriye Milli Ordusu ile çatıştı! A Haber muhabiri son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2020 15:55
Güncelleme:20.12.2020 16:11
Son dakika gelişmesi... Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile çatıştı. Suriye Milli Ordusu tarafından 18 Aralık itibariyle başlatılan operasyonlar sonucundan 3 köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.

Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için operasyon başlattı.

Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı. Dün gece başlayan operasyon sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. YPG/PKK'nın kullandığı bazı silahların imha edildiği öğrenildi. SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa çevresinde en az 3 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

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