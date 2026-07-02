YouTube Kids içeriklerinin çocuklara etkisi ne? Uzmanlardan kritik uyarı: Çocuklarınız dijital tehlike altında olabilir

Dijital içeriklerin her evin ve her yaş grubunun vazgeçilmez bir gerçeği haline geldiği günümüzde, ebeveynlerin "güvenli" olarak gördüğü YouTube Kids platformu mercek altına alındı. Özellikle tatil dönemlerinde çocukların dijital mecralarda geçirdiği sürenin artmasıyla birlikte, bu içeriklerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri tartışılmaya başlandı. Klinik Psikolog Dr. Metin Aksu, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, ebeveynleri uyararak dijital dünyadaki görünmez tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.