Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 490 gram kokain ve 122 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 490 gram kokain ve 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Ekvator-Malta-Mersin güzergâhında gelen bir gemiden tahliye edilen konteynerin soğutucu motor bölümünde piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 960 bin lira olan kokain bulundu. Mezitli'de bir araçta yapılan aramada ise 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.