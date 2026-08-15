İngiltere'nin vergileri İsrail askerlerine gitmiş: İsrailli kurumun "bağış" oyunu ortaya çıktı

İngiltere'de İsrail askerlerine yönelik bağış trafiği tartışma yarattı. İngiltere merkezli Declassified UK'nin araştırmasına göre, İsrail merkezli Yahalom Vakfı'nın Gazze'den dönen askerlerin psikolojik tedavileri ve anma projeleri için İngiltere üzerinden bağış topladığı iddia edildi. Bağışlara vergi desteği sağlandığı da öne sürülürken, A Haber muhabiri Alpaslan Düven, skandalın ayrıntılarını ve İngiltere'deki hukuki tartışmayı aktardı.