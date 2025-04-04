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Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı

Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 02:42
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması, siyasi gündemin merkezine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ederken, açık tanıkların ifadeleri ve MASAK raporlarına ilişkin iddialar, tartışmaları daha da alevlendirdi.
Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı
Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı
Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı
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Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı
Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı
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