28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 2021-YKS Yerleştirme sonuçları açıklaması

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 2021-YKS Yerleştirme sonuçları açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2021 14:20
Güncelleme:27.08.2021 15:26
Son dakika haberi... 2021-YKS Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite sınav tercihleri (YKS) için sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. " ifadelerini sosyal medyadan paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Afganistan’daki ölü sayısı 170’i buldu
Başkan Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
Başkan Erdoğan’dan Afganistan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı
Mehmetçik Afganistan’dan yurda döndü
Mehmetçik Afganistan'dan yurda döndü
Muhalefet neden yalanda ısrarcı?
Muhalefet neden yalanda ısrarcı?
Dernek adı altında terör ofisi!
Dernek adı altında terör ofisi!
Diyarbakır’da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
Bakanlık duyurdu! PKK’ya ağır darbe
Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Pankart astılar
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Pankart astılar
Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te
YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Tüm dünyaya A Haber’de seslendi!
Tüm dünyaya A Haber'de seslendi!
Daha Fazla Video Göster