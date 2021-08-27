YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 2021-YKS Yerleştirme sonuçları açıklaması

Son dakika haberi... 2021-YKS Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite sınav tercihleri (YKS) için sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. " ifadelerini sosyal medyadan paylaştı.

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