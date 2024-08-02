Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih maratonu sürüyor. Binlerce aday, hayallerindeki üniversitelere adım atmak için son günlerde tercihlerini titizlikle yapıyor. Öte yandan YKS tercih süreciyle ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte detaylar!

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